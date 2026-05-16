Χάποελ Τελ Αβίβ: Κατεβαίνει με 5 παίκτες κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια - Ο λόγος

Πρωτοφανής κατάσταση στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να παρατάσσεται κυριολεκτικά με μια πεντάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπνέι Ερτζλίγια (16/5, 21:00).

Αιτία της συνθήκης αυτής είναι η απεργία που έχει κηρύξει το σωματείο των εγχώριων παικτών.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνωστοποίησε πως θα αγωνιστεί στο παιχνίδι χωρίς καμία αλλαγή στον πάγκο της, καθώς διαθέσιμοι είναι μόνο οι ξένοι αθλητές της που δεν συμμετέχουν στην απεργία.

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός θα αναγκαστεί να βγάλει ολόκληρο το σαραντάλεπτο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους εξής πέντε παίκτες: Βασίλιε Μίσιτς, Ις Γουέινραϊτ, Λέβι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Τάιους Τζόουνς.