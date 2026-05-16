· Χάποελ Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Κατεβαίνει με 5 παίκτες κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια - Ο λόγος

Με 5 παίκτες θα αντιμετωπίσει τη Μπνέι Ερτζλίγια για το ισραηλινό πρωτάθλημα η Χάποελ Τελ Αβίβ. Δείτε τον λόγο.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Κατεβαίνει με 5 παίκτες κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια - Ο λόγος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρωτοφανής κατάσταση στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να παρατάσσεται κυριολεκτικά με μια πεντάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπνέι Ερτζλίγια (16/5, 21:00).

Αιτία της συνθήκης αυτής είναι η απεργία που έχει κηρύξει το σωματείο των εγχώριων παικτών.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνωστοποίησε πως θα αγωνιστεί στο παιχνίδι χωρίς καμία αλλαγή στον πάγκο της, καθώς διαθέσιμοι είναι μόνο οι ξένοι αθλητές της που δεν συμμετέχουν στην απεργία.

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός θα αναγκαστεί να βγάλει ολόκληρο το σαραντάλεπτο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους εξής πέντε παίκτες: Βασίλιε Μίσιτς, Ις Γουέινραϊτ, Λέβι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Τάιους Τζόουνς.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:58 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν κι έδωσαν παράταση στην παραμονή οι Αρκάδες

20:21 SUPER LEAGUE

Super League: Την Κυριακή στις 15:00 το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

20:00 SUPER LEAGUE

Πιρόλα: «Οι φίλοι του Ολυμπιακού αξίζουν να κλείσουμε τη σεζόν με νίκη»

19:58 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος: Έτσι έκανε το 2-0 ο Τούπτα

19:41 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος: Έτσι άνοιξε το σκορ ο Μασόν

19:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Κατεβαίνει με 5 παίκτες κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια - Ο λόγος

19:26 SUPER LEAGUE

Ηλιόπουλος: «Θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη»

19:16 SUPER LEAGUE

Ζαρουρί: «Κρίμα που δεν θα έχουμε τους φιλάθλους σε αυτό το παιχνίδι»

19:10 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Οριστική αναβολή λόγω χαλαζόπτωσης!

18:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με γκολάρα του Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε την Τσέλσι και κατέκτησε το FA Cup (vids)

18:53 GREEK BASKET LEAGUE

Τα highlights από την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό

18:45 SUPER LEAGUE

LIVE Αστέρας AKTOR - Κηφισιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας