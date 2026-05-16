Χάποελ Τελ Αβίβ: Κατεβαίνει με 5 παίκτες κόντρα στη Μπνέι Ερτζλίγια - Ο λόγος
Με 5 παίκτες θα αντιμετωπίσει τη Μπνέι Ερτζλίγια για το ισραηλινό πρωτάθλημα η Χάποελ Τελ Αβίβ. Δείτε τον λόγο.
Πρωτοφανής κατάσταση στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να παρατάσσεται κυριολεκτικά με μια πεντάδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπνέι Ερτζλίγια (16/5, 21:00).
Αιτία της συνθήκης αυτής είναι η απεργία που έχει κηρύξει το σωματείο των εγχώριων παικτών.
Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνωστοποίησε πως θα αγωνιστεί στο παιχνίδι χωρίς καμία αλλαγή στον πάγκο της, καθώς διαθέσιμοι είναι μόνο οι ξένοι αθλητές της που δεν συμμετέχουν στην απεργία.
Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός θα αναγκαστεί να βγάλει ολόκληρο το σαραντάλεπτο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τους εξής πέντε παίκτες: Βασίλιε Μίσιτς, Ις Γουέινραϊτ, Λέβι Ράντολφ, Τζόναθαν Μότλεϊ, Τάιους Τζόουνς.