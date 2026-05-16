Με γκολάρα του Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε την Τσέλσι και κατέκτησε το FA Cup (vids)

Σε έναν τελικό με δυνατές μονομαχίες και αρκετή τακτική η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Τσέλσι με 1-0 στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησε το όγσδοο FA Cup της ιστορίας της.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε έπειτα από εκπληκτική συνεργασία των παικτών των «πολιτών» ο Σεμένιο στο 72'.

Η τακτική κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις αλληλοκαλύψεις και τις ισορροπίες, παρά στο επιθετικό ρίσκο.

Οι «πολίτες» ήταν εκείνοι που έφτασαν πιο κοντά στο γκολ πριν από την ανάπαυλα, όταν στο 27’ ο Χάαλαντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του Νούνιες στην αρχή της φάσης.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα συνέχισε να πιέζει και στο 43’ άγγιξε το προβάδισμα, με τον Χάαλαντ να εκτελεί από εξαιρετική θέση, όμως ο Σάντσεθ αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το μηδέν για τους Λονδρέζους.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Σίτι μπήκε αποφασισμένη να ανεβάσει την ένταση του παιχνιδιού της. Στο 47’ ο Σεμένιο πήρε την κεφαλιά μετά από όμορφη ανάπτυξη, όμως η μπάλα πέρασε οριακά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Τσέλσι απάντησε στο 55’, όταν ο Τράφορντ έκανε λανθασμένη έξοδο, ο Καϊσέδο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ρόδρι βρισκόταν στην κατάλληλη θέση και απομάκρυνε πάνω στη γραμμή, αποτρέποντας το 0-1.

Η πίεση της Μάντσεστερ Σίτι απέδωσε τελικά καρπούς στο 72’. Οι «πολίτες» κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα, έσπασαν την άμυνα της Τσέλσι και ο Χάαλαντ γύρισε ιδανικά για τον Σεμένιο, ο οποίος με εκπληκτικό τακουνάκι στην κίνηση νίκησε τον Σάντσεθ και έγραψε το 1-0.

Η απάντηση των «μπλε» ήταν άμεση, καθώς δύο λεπτά αργότερα ο Έντσο βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, όμως η προβολή του πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 79’ η Τσέλσι απείλησε ξανά με το επικίνδυνο γύρισμα-σουτ του Νέτο, αλλά ο Τράφορντ αντέδρασε σωστά και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 85΄ οι «πολίτες» έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Αρχικά το γύρισμα του Νούνιες βρήκε στο δοκάρι έπειτα από παρέμβαση του Σάντσες, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο πορτιέρε της Τσέλσι είπε νέο «όχι» στο δυνατό σουτ του Τσερκί.

Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Τσέλσι (Κάλουμ Μακφάρλαν): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83' Ντελάπ), Καϊσέδο, Κουκουρέγια (74' Νέτο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (86' Γκαρνάτσο).

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφροντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουεχί, Ο΄Ράιλι, Ρόδρι (65' Κόβατσιτς), Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46' Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.