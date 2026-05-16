Παναθηναϊκός: Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η απονομή στην Κ17

Η Κ17 του Παναθηναϊκού κατέκτησε τον τίτλο στο αντίστοιχο πρωτάθλημα Super League U17. Οι «πράσινοι» μάλιστα τερμάτισαν αήττητοι την εκπληκτική τους πορεία. Νικώντας 1-0 τον Asteras Aktor στο «Γ. Καλαφάτης».

Εκεί, μετά το τέλος της αναμέτρησης, έγινε και η απονομή του τίτλου. Παρών ήταν ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Ο οποίος συνεχάρη όλα τα παιδιά για τη επιτυχία τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους γεμάτος χαμόγελα.

Το παρών έδωσε επίσης ο Τάκης Φύσσας, ο Θοδωρής Ελευθεριάδης (άνθρωποι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των «πράσινων» ακαδημιών), αλλά και ο Τότης Φυλακούρης. Εκεί ήταν και ο Γιώργος Καραγκούνης, ως συγγενής αθλητή αυτή τη φορά, καθώς ο γιος του είναι μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας των «πράσινων».