Ηλιόπουλος: «Θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη»

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ μίλησε στους φίλους της ομάδας στην ανοιχτή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ. Ο ισχυρός άνδρας των «κιτρινόμαυρων» μίλησε στον κόσμο με αποθεωτικά λόγια για τους παίκτες και τον Νίκολιτς, ενώ έδωσε και το σύνθημα της επόμενης μέρας.

Αναλυτικά είπε:

«Λαέ της ΑΕΚ! Παλικάρια της ΑΕΚ! Από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη, θα γίνεται σεισμός! Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα, η ΑΕΚ είναι κίνημα! Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος! Τα θηρία μας, του Μάρκο Νίκολιτς! Δείξαμε στη νεολαία πως μπορεί να ονειρεύεται, για νέα πράγματα, για κατακτήσεις με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα, έξω από λάσπη, για να μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν το μέλλον τους!

Όλοι μαζί ενωμένοι κι αύριο το ίδιο! Από αύριο σταματά το σύνθημα για τις μάνες, είναι τα ιερά σύμβολα, το πρωτάθλημα το κερδίσαμε τη μέρα που γιορτάζουν οι μάνες! Σας φιλώ, σας αγαπώ και αυτή η ομαδάρα με τους ανθρώπους που είμαστε όλοι ενωμένοι σαν γροθιά, θα είμαστε πρωταγωνιστές στην αρένα, στα πάντα! Σας αγαπώ! Δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης! Έχουμε πολλή δουλειά αύριο!»

