Χολ: «Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό»

Ο Ντόντα Χολ στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης και της σωστής αγωνιστικής προσέγγισης ενόψει του Final Four της EuroLeague, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Ο Αμερικανός σέντερ των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενερμπαχτσέ, επισημαίνοντας πως το «κλειδί» για την πρόκριση θα είναι ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί πιστός στο παιχνίδι και τη φιλοσοφία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χολ:

«Μπορεί να είναι τα περισσότερα καρφώματα στην καριέρα μου σε ένα ματς. Θέλαμε να καθαρίσουμε την δουλειά, έχουμε μερικά σημαντικά ματς που έρχονται. Είχαμε ενέργεια και με το μομέντουμ να φτάσουμε στους τελικούς.

Ήρθαμε να κάνουμε την δουλειά μας και να πάρουμε μομέντουμ για το Φάιναλ-Φορ. Έχουμε ένα μεγάλο ματς που πλησιάζει. Μπορεί τα ματς με τον Κολοσσό να μην ήταν απαιτητικά αλλά δεν μπορείς να τους πεις κάτι. Έρχονται εδώ κάθε μέρα, δουλεύουν όπως εμείς, έρχονται να παίξουν σκληρά. Το ίδιο και εμείς.

Όλοι νιώθουμε καλά ενόψει του ημιτελικού. Επιθετικά και αμυντικά είμαστε καλοί. Αυτά τα ματς μας έδωσαν κίνητρο για τον ημιτελικό.

Πρέπει να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Να παίξουμε physical, να παίξουμε το μπάσκετ που μας αρέσει, να είμαστε ενωμένοι. Να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε στην άμυνα και η επίθεση θα έρθει.

Νιώθω πως ήμασταν η καλύτερη επιθετική ομάδα στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Σαν Ολυμπιακός πρέπει να παίξουμε άμυνα. Η επίθεση θα έρθει.

Τίποτα παρά μόνο αγάπη για τους οπαδούς. Μας υποστηρίζουν όλη την σεζόν. Μόνο αγάπη. Είδα μία πινακίδα, είπα κάτι στο παιδί στο ημίχρονο και του έδωσα την φανέλα του. Μόνο αγάπη στους οπαδούς».