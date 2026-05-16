GBL: Το πανόραμα των playoffs

Δείτε πως διαμορφώνονται τα playoffs της Basket League μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στα ημιτελικά.

Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε δυσκολία στη Ρόδο και επικράτησε με το εμφατικό 97-58 του Κολοσσού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά, σφραγίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Betsson, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-0 υπέρ της «Ένωσης».

Την ίδια ώρα, θέση στην τετράδα έχει ήδη κλείσει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος «σκούπισε» με 2-0 το Περιστέρι Betsson. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο Game 1 κόντρα στη Μύκονο και μένουν τα τυπικά ώστε οι «πράσινοι» να σφραγίσουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Το Πανόραμα των Playoffs

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός (1) - Κολοσσός Ρόδου (8) 2-0

Game 1: Ολυμπιακός - Κολοσσός 117-76

Game 2: Κολοσσός - Ολυμπιακός 58-97

Παναθηναϊκός (2) - Μύκονος Betsson (7) 1-0

Game 1: Παναθηναϊκός - Μύκονος Betsson 99-75

Game 2: Μύκονος Betsson - Παναθηναϊκός (17/5, 15:15)

Game 3*: Παναθηναϊκός - Μύκονος Betsson (28/5, 20:10)

ΠΑΟΚ (3) - Περιστέρι Betsson (6) 2-0

Game 1: ΠΑΟΚ - Περιστέρι Betsson 91-79

Game 2: Περιστέρι Betsson - ΠΑΟΚ 72-77

ΑΕΚ (4) - Άρης Betsson (5) 1-0

Game 1: ΑΕΚ - Άρης Betsson 87-81

Game 2: Άρης Betsson - ΑΕΚ (17/5, 17:30)

Game 3*: ΑΕΚ - Άρης Betsson (25/5, 19:00)

*Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι στη σειρά.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Ολυμπιακός vs ΑΕΚ ή Άρης Betsson

Παναθηναϊκός ή Μύκονος Betsson vs ΠΑΟΚ

