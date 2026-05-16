Βόλος: Με 17 παίκτες για το φινάλε της σεζόν

Ο Βόλος ολοκληρώνει τις φετινές του υποχρεώσεις την Κυριακή στην Κρήτη, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Ο προπονητής των «κυανέρυθρων», Κώστας Μπράτσος, ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση, η οποία αποτελείται από 17 ποδοσφαιριστές.

Η αποστολή του Βόλου:

Μορέιρα, Παπαθανασίου, Κοτούκας, Μύγας, Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Βαϊνόπουλος, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.