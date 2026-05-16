Σεβίλλη: «Τέλος ο Αντόνιο Κορδόν»

Αντόνιο Κορδόν και Σεβίλλη αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν, μετά και τη μαθηματική παραμονή των «Ανδαλουσιανών» στη La Liga.

Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού αναμένεται να λύσει κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του το οποίο εκπνέει το 2028 πιθανότατα τη Δευτέρα (18/05).

Ο 62χρονος ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι με στόχο να αναγεννήσει ένα ρόστερ που πάλευε για τη σωτηρία τα τελευταία χρόνια. Με περιορισμένο μπάτζετ, ο Κορδόν προχώρησε σε οκτώ προσθήκες, φέρνοντας ως ελεύθερους τους Αθπιλικουέτα, Κάρντοσο, Σουαζό και Αλέξις Σάντσες, καθώς και τους δανεικούς Βλαχοδήμο, Μέντι και Μοπέι (τον χειμώνα).

Από τα αποκτήματά του, μόνο ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δικαίωσε τις προσδοκίες, έχοντας καθοριστική συμβολή στη σωτηρία της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι δεν έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη διάρκεια της σεζόν.

Η αποδέσμευση του Κορδόν και του επιτελείου του (Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο και του γιου του) αναμένεται να γλιτώσει τον σύλλογο της Ανδαλουσίας από αποζημίωση που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.