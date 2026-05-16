Σεβίλλη: «Τέλος ο Αντόνιο Κορδόν»
Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της Σεβίλλης ο Αντόνιο Κορδόν, λύνοντας κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με την ομάδα της Ανδαλουσίας.
Αντόνιο Κορδόν και Σεβίλλη αναμένεται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν, μετά και τη μαθηματική παραμονή των «Ανδαλουσιανών» στη La Liga.
Σύμφωνα με την ισπανική «AS», ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού αναμένεται να λύσει κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του το οποίο εκπνέει το 2028 πιθανότατα τη Δευτέρα (18/05).
Ο 62χρονος ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι με στόχο να αναγεννήσει ένα ρόστερ που πάλευε για τη σωτηρία τα τελευταία χρόνια. Με περιορισμένο μπάτζετ, ο Κορδόν προχώρησε σε οκτώ προσθήκες, φέρνοντας ως ελεύθερους τους Αθπιλικουέτα, Κάρντοσο, Σουαζό και Αλέξις Σάντσες, καθώς και τους δανεικούς Βλαχοδήμο, Μέντι και Μοπέι (τον χειμώνα).
Από τα αποκτήματά του, μόνο ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος δικαίωσε τις προσδοκίες, έχοντας καθοριστική συμβολή στη σωτηρία της ομάδας, ενώ οι υπόλοιποι δεν έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη διάρκεια της σεζόν.
Η αποδέσμευση του Κορδόν και του επιτελείου του (Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο και του γιου του) αναμένεται να γλιτώσει τον σύλλογο της Ανδαλουσίας από αποζημίωση που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.