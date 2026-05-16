ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν στον... τελικό με Παναθηναϊκό

Με ευχάριστα νέα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (17/5, 19:30), καθώς ο Ντέγιαν Λόβρεν προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθμούς και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στη Νέα Μεσημβρία, με το τεχνικό επιτελείο να ρίχνει το βάρος στην τακτική προσέγγιση του αγώνα που θα κρίνει πολλά στη μάχη για τη δεύτερη θέση της Super League.

Επιστρέφει ο Λόβρεν στον ΠΑΟΚ

Η συμμετοχή του Κροάτη στόπερ σε ολόκληρο το πρόγραμμα αποτέλεσε τη σημαντικότερη είδηση για τον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο έμπειρος αμυντικός ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και μπήκε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, δίνοντας μία επιπλέον λύση στα πλάνα του Ράζβαν Λουτσέσκου για το παιχνίδι στη Λεωφόρο.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Αθήνα με δύο σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός παραμένουν οι Μαντί Καμαρά και Κίριλ Ντεσπόντοφ.