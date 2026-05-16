FIBA Europe Cup: Αλλαγή φορμάτ με 48 ομάδες από τη σεζόν 2026-27
Σε αλλαγές στη δομή του Europe Cup προχωρά η FIBA, με το Δ.Σ να συνεδριάζει στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας (15/5), παρουσία του προέδρου Χόρχε Γκαρμπαχόσα, και να εγκρίνει το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Η πιο βασική αλλαγή αφορά στον αριθμό των ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν στην κανονική διάρκεια με τις ομάδες να αυξάνονται από 40 χωρισμένες σε 10 ομίλους των τεσσάρων σε 48 των έξι ή οκτώ ομίλων από το 2026-27.
Πώς θα διεξάγεται η διοργάνωση:
- Regular Season: 48 ομάδες (8 όμιλοι των 6). Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
- Φάση των 16 (Top-16): Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν θα σχηματίσουν τέσσερις νέους ομίλους των τεσσάρων.
- Προημιτελικά: Οι δύο πρώτοι κάθε γκρουπ του Top-16 διασταυρώνονται σε διπλούς (εντός-εκτός έδρας) αγώνες νοκ-άουτ, με τους πρωτοπόρους των ομίλων να έχουν το πλεονέκτημα να αγωνιστούν στη ρεβάνς στην έδρα τους.
- Ημιτελικοί & Τελικοί: Η ανάδειξη του κατόχου του τροπαίου θα συνεχίσει να κρίνεται με το ίδιο σύστημα των διπλών αναμετρήσεων (εντός και εκτός έδρας).