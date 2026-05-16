FIBA Europe Cup: Αλλαγή φορμάτ με 48 ομάδες από τη σεζόν 2026-27

Σε αλλαγές στο φορμάτ του Europe Cup προχωρά από την επόμενη σεζόν η FIBA, με το Δ.Σ να συνεδριάζει στο Ρέικιαβικ και να αποφασίζει για το μέλλον της διοργάνωσης.

FIBA Europe Cup: Αλλαγή φορμάτ με 48 ομάδες από τη σεζόν 2026-27
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αλλαγές στη δομή του Europe Cup προχωρά η FIBA, με το Δ.Σ να συνεδριάζει στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας (15/5), παρουσία του προέδρου Χόρχε Γκαρμπαχόσα, και να εγκρίνει το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η πιο βασική αλλαγή αφορά στον αριθμό των ομάδων που μπορούν να συμμετέχουν στην κανονική διάρκεια με τις ομάδες να αυξάνονται από 40 χωρισμένες σε 10 ομίλους των τεσσάρων σε 48 των έξι ή οκτώ ομίλων από το 2026-27.

Πώς θα διεξάγεται η διοργάνωση:

  • Regular Season: 48 ομάδες (8 όμιλοι των 6). Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου παίρνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
  • Φάση των 16 (Top-16): Οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν θα σχηματίσουν τέσσερις νέους ομίλους των τεσσάρων.
  • Προημιτελικά: Οι δύο πρώτοι κάθε γκρουπ του Top-16 διασταυρώνονται σε διπλούς (εντός-εκτός έδρας) αγώνες νοκ-άουτ, με τους πρωτοπόρους των ομίλων να έχουν το πλεονέκτημα να αγωνιστούν στη ρεβάνς στην έδρα τους.
  • Ημιτελικοί & Τελικοί: Η ανάδειξη του κατόχου του τροπαίου θα συνεχίσει να κρίνεται με το ίδιο σύστημα των διπλών αναμετρήσεων (εντός και εκτός έδρας).
COMMENTS
LATEST NEWS
14:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Αλλαγή φορμάτ με 48 ομάδες από τη σεζόν 2026-27

13:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τετέι, αλλά με Ρενάτο Σάντσες το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

13:05 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

13:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός FA Cup: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι στο Wembley με φόντο το ιστορικό τρόπαιο

12:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Στην Ελλάδα όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί» | Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

12:04 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: Για το «εισιτήριο» των ημιτελικών πριν το Final Four οι Πειραιώτες

11:38 EUROLEAGUE

Euroleague: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Final Four στην Αθήνα

11:30 NBA

NBA playoffs: Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/05)

10:56 ONSPORTS

Η επιλογή του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι τίτλου στη Σκωτία, Σέλτικ – Χαρτς

10:29 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια | Αρχή με ανοικτή προπόνηση το Σάββατο

10:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην υπέρβαση με τον Νικ Καλάθη!

09:31 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Στην πόρτα της εξόδου ο δυσαρεστημένος Πασκουάλ – Όσα αναφέρουν στην Ισπανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας