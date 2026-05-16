ΑΕΚ: «Κέρβερος» Στρακόσα δεν δέχθηκε γκολ στους μισούς αγώνες του! – 23 clean sheets σε 46 ματς

Μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του διανύει ο Αλβανός τερματοφύλακας, ο οποίος αποτελεί βασικό «πυλώνα» της αμυντικής λειτουργίας της ΑΕΚ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας μετρά 23 clean sheets σε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στο 50% των αγώνων που έχει αγωνιστεί τη φετινή σεζόν.

Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια έχει αποδειχθεί καθοριστική για τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ, με τον 30χρονο γκολκίπερ να πραγματοποιεί σταθερά υψηλού επιπέδου εμφανίσεις και να συμβάλλει σημαντικά στην αμυντική σταθερότητα της ομάδας.

Παράλληλα, ο Στρακόσα δεν περιορίζεται μόνο στις επεμβάσεις του, καθώς έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση της αμυντικής γραμμής, προσφέροντας καθοδήγηση και ηρεμία στους συμπαίκτες του στα κρίσιμα σημεία των αγώνων.

Η φετινή του εικόνα έρχεται μετά από μία απογοητευτική προηγούμενη σεζόν και αποτυπώνει ξεκάθαρα την αγωνιστική του ανάκαμψη και τη σταθερότητα που έχει αποκτήσει στο παιχνίδι του.

Οι επιδόσεις του έχουν φέρει το όνομά του στην ίδια λίστα με κορυφαίους Ευρωπαίους τερματοφύλακες της φετινής χρονιάς, όπως ο Νταβίντ Ράγια της Άρσεναλ, ο Γιαν Ζόμερ της Ίντερ, ο Μίλε Σβίλαρ της Ρόμα και ο Ζαν Μπουτέζ της Κόμο.

Η παρουσία του Στρακόσα ανάμεσα σε τόσο σημαντικά ονόματα αναδεικνύει τη συνέπεια και το υψηλό επίπεδο απόδοσης που έχει παρουσιάσει φέτος με την ΑΕΚ.