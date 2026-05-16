Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην ΑΕΚ στην «Allwyn Arena», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει τους 25 παίκτες που περιλαμβάνει η αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται οι Σαντιάγκο Έσε και Ντάνιελ Ποντένσε, με τον Βάσκο προπονητή να καλείται να κόψει δύο κοινοτικούς πριν το παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόποουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Κλέιτον.