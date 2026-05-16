Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: Για το «εισιτήριο» των ημιτελικών πριν το Final Four οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 κόντρα στον Κολοσσό στη Ρόδο και να «κλειδώσει» την πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League πριν από το Final Four της Euroleague

Με στόχο να ολοκληρώσει τη σειρά και να στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στο Final Four της Euroleague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό Ρόδου για το Game 2 των προημιτελικών της GBL.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο κλειστό της Καλλιθέας (16:45, ΕΡΤ2), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση μετά τη σαρωτική νίκη τους με 117-76 στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της από το πρώτο παιχνίδι, σημειώνοντας 70 πόντους ήδη από το πρώτο ημίχρονο και δείχνοντας τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Πλέον, ο Ολυμπιακός επιδιώκει να κάνει το 2-0 στη σειρά, να εξασφαλίσει την παρουσία του στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και στη συνέχεια να επικεντρωθεί στον ημιτελικό του Final Four απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 22 Μαΐου.

Από την πλευρά του, ο Κολοσσός Ρόδου γνωρίζει τις δυσκολίες της αποστολής του, ωστόσο θέλει να παρουσιάσει ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και να ολοκληρώσει τη φετινή του πορεία με μία καλύτερη εικόνα μπροστά στο κοινό του.

Στα αγωνιστικά, εκτός λίστας ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα έχουν μείνει οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ, ενώ οι Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Ουόκαπ δεν θα ταξιδέψουν στη Ρόδο για λόγους ξεκούρασης. Για τον Κολοσσό, εκτός παραμένει ο Τέβιν Μακ.

Η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή της σειράς ΑΕΚ – Άρης, όπου η Ένωση προηγείται με 1-0.

