NBA: Οι Σπερς «σάρωσαν» τους Τίμπεργουλβς κι έκλεισαν θέση στους τελικούς της Δύσης

Οι Σπερς επιβεβαίωσαν πως αποτελούν πλέον μία από τις πιο δυνατές ομάδες του NBA, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Κορυφαίος για τα «Σπιρούνια» ήταν ο Στεφόν Καστλ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ, οδηγώντας το Σαν Αντόνιο σε ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Ο ΝτεΆαρον Φοξ πρόσθεσε 21 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο ρούκι Ντίλαν Χάρπερ σημείωσε 15 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Οι Σπερς έσπασαν το ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία τους στα playoffs, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 εύστοχα τρίποντα σε 38 προσπάθειες.

Στους τελικούς της Δύσης, το Σαν Αντόνιο θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται τη Δευτέρα (18/05).

Ο Γουεμπανιάμα, που είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, αυτή τη φορά περιορίστηκε στους 19 πόντους σε 27 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο συνέχισε να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην άμυνα των Σπερς, ελέγχοντας τη ρακέτα και δίνοντας λύσεις στο transition παιχνίδι της ομάδας του.

Η περιφερειακή γραμμή των Σπερς αποδείχθηκε ξανά καθοριστική, με την ποιότητα, το μέγεθος και την ευστοχία των γκαρντ του Σαν Αντόνιο να δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη Μινεσότα.

Ο Καστλ ξεκίνησε τον αγώνα με πέντε συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11/16 σουτ εντός παιδιάς. Ο Φοξ είχε 3/3 τρίποντα, ενώ ο Τζούλιαν Σαμπανί σημείωσε 18 πόντους με τέσσερα εύστοχα τρίποντα.

Οι Σπερς ολοκλήρωσαν τη σειρά έχοντας συνολική διαφορά +97 πόντων απέναντι στους Τίμπεργουλβς, χωρίς να βρεθούν ούτε μία φορά πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά. Στον πρώτο γύρο των playoffs είχαν αποκλείσει εύκολα τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε πέντε αγώνες.

Για τη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς είχε 24 πόντους με 9/26 σουτ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Τέρενς Σάνον με 21 πόντους και Ναζ Ριντ με 18 πόντους από τον πάγκο. Οι Τίμπεργουλβς, ωστόσο, δεν κατάφεραν ξανά να αντιμετωπίσουν την ασφυκτική άμυνα των Σπερς. Απογοητευτική ήταν η παρουσία του Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος έμεινε στους τρεις πόντους με 1/8 σουτ.

Τα highlights του Τίμπεργουλβς - Σπερς