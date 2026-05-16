Super League 2: Σύνολο 16 προσφυγές σε ομάδες για απλήρωτες οφειλές

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) η Πρωτοβάθμια Επιτροπη Επιλύσεως Οικονομικών Διαφορών της Ομοσπονδίας, με 16 υποθέσεις που περιλαμβάνουν απλήρωτες οφειλές προς οκτώ ποδοσφαιριστές

Ηλιούπολη, ΠΑΣ Γιάννινα και Αναγέννηση Καρδίτσας βρίσκονται στο προσκήνιο, με τις δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Superleague 2 στη Γ' Εθνική να έχουν χρωστούμενες οφειλές σε παίκτες οι οποίοι από την πλευρά τυος διεκδικούν τα χρήματά τους.

Συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη έχουν κάνει προσφυγή οκτώ ποδοσφαιριστές, ενώ έξι προσέφυγαν κατά του ΠΑΣ Γιάννινα και δύο ακόμη κατά της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Αναλυτικά οι υποθέσεις:

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904-2025.

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1904-2025.

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΕΪ ΤΣΑΪΚΑ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ SERGIO CHICA VILLARES κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ CHERIF ATHANA NDAO κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ EZEQUIEL IVAN ORTIGOZA κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ OUSMANE SOUNTOURA κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ JUDAH EMMANUEL GARCIA κατά ΠΑΕ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

