Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη
Η πρόγνωση του meteo.gr για την αφρικανική σκόνη
Επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να καταγραφεί στη χώρα μας το Σάββατο, όπως προκύπτει από την πρόγνωση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με το meteo, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει τη μεταφορά σκόνης προς τη χώρα μας.
Οι συγκεντρώσεις σκόνης το Σάββατο 16/05 θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα όμως από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια και ανατολικά. Έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά.
Στους χάρτες των Εικόνων 1 και 2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος που αναμένονται το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου 16/05
Είναι εμφανείς οι αρκετά αυξημένες συγκεντρώσεις που αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 16/05.
Συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης
