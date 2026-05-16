Super League: Κρίνεται η παραμονή, όλα στο «χέρι» του Αστέρα AKTOR

Με νίκη εντός έδρας κόντρα στην αδιάφορη Κηφισιά, η ομάδα της Τρίπολης εξασφαλίζει την παραμονή της και «καταδικάζει» Πανσερραϊκό και ΑΕΛ σε υποβιβασμό. 

Η προτελευταία αγωνιστική των Playouts της Super League, διεξάγεται σήμερα. Τρεις αναμετρήσεις με κοινή ώρα έναρξης τις 19:00. Με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο κυρίως στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Καθώς το εκεί αποτέλεσμα καθορίζει τα πάντα.

Ο Asteras Aktor φιλοξενεί την αδιάφορη βαθμολογικά Κηφισιά. Οι γηπεδούχοι αν κατορθώσουν να φτάσουν στους τρεις βαθμούς της νίκης, εξασφαλίζουν αυτόματα την παραμονή τους στη «μεγάλη» κατηγορία. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, θα θέλουν νίκη τελευταία αγωνιστική στην έδρα του επίσης αδιάφορου, Παναιτωλικού.

Στις άλλες δύο αναμετρήσεις, η ΑΕΛ φιλοξενεί τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός τον Παναιτωλικό. Με τους γηπεδούχους να είναι οι μόνοι με βαθμολογικό ενδιαφέρον, αν και η τύχη τους εξαρτάται αποκλειστικά απ’ τον Αστέρα. Σε ενδεχόμενη νίκη της ομάδας της Αρκαδίας, Πανσερραϊκός και ΑΕΛ υποβιβάζονται στη Super League 2.

SUPER LEAGUE PLAYOUTS – 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

19:00 Asteras Aktor – Κηφισιά Novasports Prime

19:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός Novasports 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 43

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 37

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35

12. ASTERAS AKTOR 32

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 28

14. ΑΕΛ NOVIBET 27

