Η αποστολή της Ιαπωνίας για το Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι προ των πυλών και οι ομάδες, 29 ημέρες πριν τη σέντρα, ανακοινώνουν τις αποστολές τους.

Η Ιαπωνία μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστούς τους ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χαζίμε Μοριγιάσου να εκπροσωπήσουν τη χώρα στη μεγάλη διοργάνωση.

Στην αποστολή δεν βρίσκονται δύο σημαντικοί παίκτες, με τους Καόρου Μιτόμα και ν και Τακούμι Μιναμίνο να απουσιάζουν λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ζάιον Σουζούκι (Πάρμα), Τομόκι Χαγιακάβα (Κασίμα Άντλερς), Κεϊσούκε Οσάκο (Σάνφρετσε Χιροσίμα).

Αμυντικοί: Σόγκο Τανιγκούτσι (Σιντ Τρούιντεν), Τσουγιόσι Γουατανάμπε (Φέγενορντ), Τακεχίρο Τομιγιάσου (Άγιαξ), Γιούτο Ναγκατόμο (Τόκιο), Χιρόκι Ίτο (Μπάγερν Μονάχου), Αγιούμου Σέκο (Χάβρη), Γιουκινάρι Σουγκαβάρα (Βέρντερ Βρέμης), Τζουνοσούκε Σουζούκι (Κοπεγχάγη), Κο Ιτακούρα (Άγιαξ)

Μέσοι: Ζουνιά Ίτο (Γκενκ), Νταΐτσι Καμάντα (Κρίσταλ Πάλας), Γουατάρου Έντο (Λίβερπουλ), Κόκι Ογκάβα (NEC), Νταϊζέν Μαέντα (Σέλτικ), Ρίτσου Ντοάν (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Αγιάνσε Ουέντα (Φέγενορντ), Άο Τανάκα (Λιντς), Γιούτο Σουζούκι (Φράιμπουργκ).

Επιθετικοί: Κέιτο Νακαμούρα (Ρεν), Καϊσού Σάνο (Μάιντς), Τακεφούσα Κούμπο (Ρεάλ Σοσιεδάδ), Κεϊσούκε Γκότο (Σιντ Τρούιντεν) και Κέντο Σιογκάι (Βόλφσμπουργκ).