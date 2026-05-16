· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Στην πόρτα της εξόδου ο δυσαρεστημένος Πασκουάλ – Όσα αναφέρουν στην Ισπανία

Η Mundo Deportivo αποκαλύπτει ότι ο Τσάβι Πασκουάλ εμφανίζεται απογοητευμένος από τη διοίκηση και το πλάνο της ομάδας κι ως εκ τούτου οδεύει προς την πόρτα της εξόδου. 

Ιδιαίτερα πιθανό μοιάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης του Τσάβι Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Καταλονίας.

Ο Ισπανός τεχνικός φέρεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με την κατάσταση που επικρατεί στους «μπλαουγκράνα», παρά το γεγονός ότι επέστρεψε τον Νοέμβριο με στόχο να επαναφέρει την ομάδα σε πρωταγωνιστικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Πασκουάλ διατηρεί συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια, ωστόσο υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 300.000 ευρώ, την οποία θα πρέπει να καταβάλει ο ίδιος σε περίπτωση που επιλέξει να αποχωρήσει.

Η βασική αιτία της απογοήτευσής του φαίνεται να είναι η στάση της διοίκησης στο θέμα της ενίσχυσης του ρόστερ. Ο έμπειρος προπονητής θεωρεί πως δεν ικανοποιήθηκαν οι επιθυμίες του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ενώ παράλληλα δεν έλαβε και τις απαραίτητες εγγυήσεις ενόψει της επόμενης χρονιάς.

Ο Πασκουάλ εκτιμά ότι δύσκολα θα δημιουργηθεί μία ομάδα ικανή να διεκδικήσει τη Euroleague την επόμενη περίοδο, κάτι που έχει εντείνει τον προβληματισμό του σχετικά με το μέλλον του στον σύλλογο.

Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο έχουν βρεθεί και οι φήμες περί αναζήτησης αντικαταστάτη, με το όνομα του Ίμπον Ναβάρο να έχει συνδεθεί με τον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Τόσο οι «μπλαουγκράνα», όσο κι ο εκπρόσωπος του τεχνικού της Μάλαγα διέψευσαν τα σχετικά σενάρια.

Σύμφωνα πάντα με τη Mundo Deportivo, οι διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν οδηγήσει τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα στο να επιθυμεί την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσης από την πλευρά του Πασκουάλ, προκειμένου ο σύλλογος να ακολουθήσει διαφορετική οικονομική και αγωνιστική στρατηγική.

Στόχος των «μπλαουγκράνα» φαίνεται να είναι η επιλογή ενός προπονητή μικρότερου οικονομικού βεληνεκούς, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις.

Ανάμεσα στους παίκτες που φέρονται να απασχολούν την Μπαρτσελόνα βρίσκονται οι Μάικ Τζέιμς, Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ και Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό.

