ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην υπέρβαση με τον Νικ Καλάθη!

Σημαντική μεταγραφική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, με τον έμπειρο γκαρντ να πλησιάζει στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τον σχεδιασμό τους για τη νέα σεζόν κι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του Καλάθη, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στην Παρτίζαν.

Οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία ανάμεσα για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας δύο ετών, με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 1,1 εκατομμύρια ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει παίξει ο Αντρέα Τρινκιέρι, καθώς ο Ιταλός τεχνικός έχει εισηγηθεί προσωπικά την απόκτηση του Καλάθη, τον οποίο γνωρίζει καλά.

Ο 37χρονος γκαρντ κατέγραψε τη φετινή σεζόν 11 συμμετοχές στην Αδριατική Λίγκα με την Παρτίζαν, έχοντας κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ.

Στην Euroleague αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, μετρώντας 4,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ ανά αγώνα.