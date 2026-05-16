Euroleague: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Final Four στην Αθήνα

Η Euroleague γνωστοποίησε την οκτάδα των διαιτητών για τους ημιτελικούς και τον τελικό του Final Four της Αθήνας

Η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε τους ρέφερι που διευθύνουν τις αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν 22 κι 24 Μαΐου.

Συνολικά επιλέχθηκαν οκτώ διαιτητές για τα τρία παιχνίδια της τελικής φάσης της διοργάνωσης, με τους περισσότερους να διαθέτουν σημαντική εμπειρία από προηγούμενα Final Four της EuroLeague.

Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν:

  1. Λοτερμόζερ (11ο Final Four)
  2. Περούγκα (3ο Final Four)
  3. Νέντοβιτς (2ο Final Four)
  4. Λάτισεβς (12ο Final Four)
  5. Ντιφαλά (7ο Final Four)
  6. Ράντοβιτς (5ο Final Four)
  7. Κάρντουμ (πρώτη συμμετοχή)
  8. Κόλιενσιτς (πρώτη συμμετοχή)

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Λοτερμόζερ, Περούγκα και Νέντοβιτς είχαν διευθύνει και τον περσινό τελικό της διοργάνωσης ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό, όπου η τουρκική ομάδα είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Το πρόγραμμα του Euroleague Final Four 2026

Οι ημιτελικοί (22/05)

  1. Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 18:00
  2. Ρεάλ - Βαλένθια 21:00

Τελικός (24/5)

  • Νικητής 1 - Νικητής 2 (21:00)
