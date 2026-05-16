· Παναθηναϊκός · ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τετέι, αλλά με Ρενάτο Σάντσες το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο ματς της σεζόν με τον ΠΑΟΚ – Κανονικά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ο Ρενάτο Σάντσες.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τετέι, αλλά με Ρενάτο Σάντσες το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (17/5) στο κεκλεισμένων των θυρών «Απόστολος Νικολαΐδης», με στόχο την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα.

Μετά το πέρας της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση, στην οποία βρίσκεται κανονικά ο Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος προπονήθηκε χωρίς προβλήματα και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ανδρέας Τετέι λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Κάτρης, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, καθώς και ο Πελίστρι, ο οποίος απουσιάζει με άδεια.

Στην αποστολή των «πράσινων» βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Αλλαγή φορμάτ με 48 ομάδες από τη σεζόν 2026-27

13:25 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τετέι, αλλά με Ρενάτο Σάντσες το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

13:05 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με την ΑΕΚ

13:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός FA Cup: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι στο Wembley με φόντο το ιστορικό τρόπαιο

12:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Στην Ελλάδα όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί» | Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

12:04 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός: Για το «εισιτήριο» των ημιτελικών πριν το Final Four οι Πειραιώτες

11:38 EUROLEAGUE

Euroleague: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Final Four στην Αθήνα

11:30 NBA

NBA playoffs: Όλα όσα έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/05)

10:56 ONSPORTS

Η επιλογή του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ντέρμπι τίτλου στη Σκωτία, Σέλτικ – Χαρτς

10:29 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Διήμερη γιορτή τίτλου στη Νέα Φιλαδέλφεια | Αρχή με ανοικτή προπόνηση το Σάββατο

10:00 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην υπέρβαση με τον Νικ Καλάθη!

09:31 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Στην πόρτα της εξόδου ο δυσαρεστημένος Πασκουάλ – Όσα αναφέρουν στην Ισπανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας