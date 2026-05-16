ΟΦΗ: Με απουσίες η τελευταία αποστολή της σεζόν

Η αποστολή του ΟΦΗ για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς.

Με μεσημεριανή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυλαία της φετινής Stoiximan Super League. Οι Κρητικοί υποδέχονται την Κυριακή (17/5, 17:00) τον Βόλο στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs 5-8.

Αμέσως μετά το φινάλε του προγράμματος, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, η οποία πάντως παρουσιάζει αρκετά προβλήματα της τελευταίας στιγμής.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ζήση Καραχάλιου, καθώς και των Μπόρχα Γκονθάλεθ, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και Γιάννη Χριστόπουλου που κρίθηκαν ανέτοιμοι. Παράλληλα, εκτός επιλογών για την αναμέτρηση έμειναν και οι Καλαφάτης, Βούκοτιτς και Μπαϊνοβιτς.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ανδρούτσος, Χνάρης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.

