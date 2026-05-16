Τζόλης: Στα ραντάρ των Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα

Η εκπληκτική σεζόν που πραγματοποιεί ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ στο Βέλγιο έχει στρέψει πάνω του τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας «Het Nieuwsblad», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γιουβέντους και η Άστον Βίλα, εξετάζουν πλέον πολύ σοβαρά την περίπτωσή του 23χρονου διεθνή εξτρέμ.

Τη φετινή σεζόν διανύει την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, γράφοντας τρομερά νούμερα με 19 γκολ και 24 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τζόλης έχει εξελιχθεί στον απόλυτο πρωταγωνιστή της Μπριζ, τόσο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όσο και στα playoffs, όπου σε μόλις επτά αναμετρήσεις μετράει ήδη 5 τέρματα και 5 ασίστ

Όπως είναι φυσικό, οι εμφανίσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες με τους Βέλγους να κοστολογούν ακριβά το «βαρύ πυροβολικό» τους.

Οι απαιτήσεις της Κλαμπ Μπριζ για την παραχώρηση του Τζόλη ξεκινούν από τα 30 εκατομμύρια ευρώ, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι το τελικό ποσό μπορεί να εκτοξευθεί ακόμη ψηλότερα, αν ξεκινήσει... πλειστηριασμός ανάμεσα στους μνηστήρες της Premier League και της Serie A.