Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Ροδίτες

Η εντεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το Game 2 των προημιτελικών της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου (16/5, 16:15).

Ιωάννης Χονδρός

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό για το Game 2 των προημιτελικών της Stoiximan GBL, έχοντας ως στόχο να διπλασιάσει τις νίκες του και να σφραγίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στο νήσι της Ρόδου με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός για λόγους ξεκούρασης τους Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Τόμας Γούκαπ ενόψει και του Final Four της EuroLeague.

Αντιθέτως, στη δράση επιστρέφουν οι Σάσα Βεζένκοβ και Ντόντα Χολ, οι οποίοι δεν είχαν αγωνιστεί στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Εκτός λίστας των ξένων βρίσκονται οι Μακκίσικ, Φαλ και Τζόσεφ.

Η 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση:

Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μόντε Μόρις, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσει, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

