· PSV Αϊντχόφεν · ΑΕΚ

ΑΕΚ: «Στο στόχαστρο της Αϊντχόφεν ο Γιόβιτς»

Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Αϊντχόφεν βρίσκεται ο επιθετικός της ΑΕΚ, Λούκα Γιόβιτς, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα.

ΑΕΚ: «Στο στόχαστρο της Αϊντχόφεν ο Γιόβιτς»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε στη Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού, ενώ η ισοπαλία του Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» χάρισε και μαθηματικά τον τίτλο στην «Ένωση».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «footballtransfers» και «kurir», οι εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ φαίνεται πως δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην Ευρώπη, καθώς η PSV Αϊντχόφεν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σέρβου επιθετικού, ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Ρικάρντο Πέπι.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι Ολλανδοί αναζητούν τον ιδανικό αντικαταστάτη του Αμερικανού φορ και ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών τους, μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τον Δικέφαλο στο στήθος.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:47 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Ροδίτες

15:37 CONFERENCE LEAGUE

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: «Τέλος ο Αντόνιο Κορδόν»

15:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Στο στόχαστρο της Αϊντχόφεν ο Γιόβιτς»

15:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: Στα ραντάρ των Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα

15:06 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν στον... τελικό με Παναθηναϊκό

15:00 ΣΠΟΡ

Καραλής: Έβδομος στο ντεμπούτο του στο Diamond League της Σανγκάης

14:44 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Με απουσίες η τελευταία αποστολή της σεζόν

14:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Κέρβερος» Στρακόσα δεν δέχθηκε γκολ στους μισούς αγώνες του! – 23 clean sheets σε 46 ματς

14:32 ΣΠΟΡ

Τένις: Συμμετέχουν στο διπλό της Γενεύης τα αδέρφια Τσιτσιπά

14:24 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ο Μοντέρο MVP των playoffs της Euroleague

14:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σέλτικ - Χαρτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας