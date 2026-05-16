ΑΕΚ: «Στο στόχαστρο της Αϊντχόφεν ο Γιόβιτς»

Η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της έπειτα από ένα συγκλονιστικό φινάλε στη Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού, ενώ η ισοπαλία του Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» χάρισε και μαθηματικά τον τίτλο στην «Ένωση».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των «footballtransfers» και «kurir», οι εμφανίσεις του Λούκα Γιόβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ φαίνεται πως δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην Ευρώπη, καθώς η PSV Αϊντχόφεν εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σέρβου επιθετικού, ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Ρικάρντο Πέπι.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι Ολλανδοί αναζητούν τον ιδανικό αντικαταστάτη του Αμερικανού φορ και ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών τους, μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τον Δικέφαλο στο στήθος.