Καραλής: Έβδομος στο ντεμπούτο του στο Diamond League της Σανγκάης

Με την 7η θέση και άλμα στα 5.70 μέτρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στον ανοιχτό στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Σανγκάης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, πραγματοποίησε τον πρώτο του αγώνα για τη σεζόν, ξεπερνώντας με επιτυχία τα 5.70μ. Στη συνέχεια δοκίμασε και στα 5.90, αφήνοντας τα 5.80μ. (ύψος που πέρασαν οι Αρμάντ Ντουπλάντις και Κέρτις Μάρσαλ). Εκεί, ο Καραλής είχε τρεις αποτυχημένες απόπειρες, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει εκεί την παρουσία του.

Την ίδια ώρα, ο Μάρσαλ είχε επίσης τρία χαμένα άλματα στα 5.90μ., αλλά κατέκτησε τη 2η θέση χάρη στο επιτυχημένο του άλμα στα 5.80μ., ενώ ο Ντουπλάντις επέλεξε να αφήσει το συγκεκριμένο ύψος. Μαζί με τον Καραλή στα 5.70μ. σταμάτησαν και οι Τιμπό Κολέ, Μένο Φλόον, Σαμ Κέντρικς, Χουάνγκ Μπογκάι και Λι Τσενγιάνγκ.