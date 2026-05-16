Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

Ο Βόσνιος επιθετικός, μιλώντας στην ιταλική Gazzetta Dello Sport, αναφέρθηκε στο περιστατικό του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Conference League το 2024.

Ο Τζέκο είχε δείξει την τουρκική σημαία προς τον κόσμο και σε συνέντευξη του στην ιταλική εφημερίδα, ρωτήθηκε για την κίνησή του.

Η απάντηση του ήταν επιεικώς απαράδεκτη και φυσιολογικά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο πρώην φορ της Φενερμπαχτσέ υποστήριξε πως η ενέργειά του αποτέλεσε απάντηση στις προκλήσεις που – όπως ανέφερε – δέχθηκε από την κερκίδα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την τουρκική σημαία ως «τον μεγαλύτερό τους φόβο».

«Μας προκάλεσαν κι εγώ τους έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέκο.