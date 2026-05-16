Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

Απαράδεκτος και προκλητικός για ακόμα μια φορά ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος επανήλθε για το περιστατικό του Conference League με τον Ολυμπιακό και προκάλεσε αντιδράσεις με όσα δήλωσε.

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βόσνιος επιθετικός, μιλώντας στην ιταλική Gazzetta Dello Sport, αναφέρθηκε στο περιστατικό του αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Conference League το 2024.

Ο Τζέκο είχε δείξει την τουρκική σημαία προς τον κόσμο και σε συνέντευξη του στην ιταλική εφημερίδα, ρωτήθηκε για την κίνησή του.

Η απάντηση του ήταν επιεικώς απαράδεκτη και φυσιολογικά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο πρώην φορ της Φενερμπαχτσέ υποστήριξε πως η ενέργειά του αποτέλεσε απάντηση στις προκλήσεις που – όπως ανέφερε – δέχθηκε από την κερκίδα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την τουρκική σημαία ως «τον μεγαλύτερό τους φόβο».

«Μας προκάλεσαν κι εγώ τους έδειξα τον μεγαλύτερό τους φόβο. Κανείς δεν μου είπε να το κάνω. Ξέρω καλά την τουρκική ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέκο.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:47 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Ροδίτες

15:37 CONFERENCE LEAGUE

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: «Τέλος ο Αντόνιο Κορδόν»

15:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Στο στόχαστρο της Αϊντχόφεν ο Γιόβιτς»

15:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: Στα ραντάρ των Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα

15:06 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν στον... τελικό με Παναθηναϊκό

15:00 ΣΠΟΡ

Καραλής: Έβδομος στο ντεμπούτο του στο Diamond League της Σανγκάης

14:44 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Με απουσίες η τελευταία αποστολή της σεζόν

14:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Κέρβερος» Στρακόσα δεν δέχθηκε γκολ στους μισούς αγώνες του! – 23 clean sheets σε 46 ματς

14:32 ΣΠΟΡ

Τένις: Συμμετέχουν στο διπλό της Γενεύης τα αδέρφια Τσιτσιπά

14:24 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ο Μοντέρο MVP των playoffs της Euroleague

14:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σέλτικ - Χαρτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας