Τένις: Συμμετέχουν στο διπλό της Γενεύης τα αδέρφια Τσιτσιπά

Τα δύο αδέρφια, Πέτρος και Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνεργαστούν στο διπλό του τουρνουά ATP 250 της Γενεύης, με την πρώτη αναμέτρηση να είναι κόντρα στους Κονσταντίν Φράνζεν/Ρόμπιν Χάασε.

Αν ξεπεράσουν το πρώτο εμπόδιο θα πάρουν το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα βρουν απέναντί τους είτε τους επικεφαλής του ταμπλό Κράιτσεκ/Μέκτιτς, είτε το αμερικανικό δίδυμο Φριτζ/Τιέν.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος αγωνίζεται και στο μονό και θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ.