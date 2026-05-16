· Βαλένθια

Βαλένθια: Ο Μοντέρο MVP των playoffs της Euroleague

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε MVP των playoffs της Euroleague.

Βαλένθια: Ο Μοντέρο MVP των playoffs της Euroleague
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βαλένθια επικράτησε με 3-2 στη σειρά των playopffs της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ισπανικής ομάδας ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδήγησε τους «πορτοκαλί» στο εντυπωσιακό reverse sweep και αναδείχθηκε MVP των φετινών playoffs της διοργάνωσης.

Ο σταρ της Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στους «πράσινους», αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια της σειράς.

Ο Δομινικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό με εντυπωσιακούς μέσους όρους: 18,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 26,8 PIR στο σύστημα αξιολόγησης

Η ανάρτηση της Euroleague

«Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:47 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός: Με 11 παίκτες οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους Ροδίτες

15:37 CONFERENCE LEAGUE

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

15:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: «Τέλος ο Αντόνιο Κορδόν»

15:25 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Στο στόχαστρο της Αϊντχόφεν ο Γιόβιτς»

15:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: Στα ραντάρ των Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα

15:06 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με Λόβρεν στον... τελικό με Παναθηναϊκό

15:00 ΣΠΟΡ

Καραλής: Έβδομος στο ντεμπούτο του στο Diamond League της Σανγκάης

14:44 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Με απουσίες η τελευταία αποστολή της σεζόν

14:36 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Κέρβερος» Στρακόσα δεν δέχθηκε γκολ στους μισούς αγώνες του! – 23 clean sheets σε 46 ματς

14:32 ΣΠΟΡ

Τένις: Συμμετέχουν στο διπλό της Γενεύης τα αδέρφια Τσιτσιπά

14:24 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ο Μοντέρο MVP των playoffs της Euroleague

14:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σέλτικ - Χαρτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας