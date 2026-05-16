Βαλένθια: Ο Μοντέρο MVP των playoffs της Euroleague
Η Βαλένθια επικράτησε με 3-2 στη σειρά των playopffs της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR και πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της ισπανικής ομάδας ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος οδήγησε τους «πορτοκαλί» στο εντυπωσιακό reverse sweep και αναδείχθηκε MVP των φετινών playoffs της διοργάνωσης.
Ο σταρ της Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στους «πράσινους», αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της ομάδας του σε όλη τη διάρκεια της σειράς.
Ο Δομινικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τα playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό με εντυπωσιακούς μέσους όρους: 18,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ και 26,8 PIR στο σύστημα αξιολόγησης
Η ανάρτηση της Euroleague
«Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four.
Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026».