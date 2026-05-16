Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 58-97: Εύκολα στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» πριν το Final Four

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός, πέρασε νικηφόρα από το νησί της Ρόδου, επικρατώντας με 58-97 του Κολοσσού, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος λίγο πριν τη μεγάλη μάχη με τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Final Four της EuroLeague.

Οι ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη αντίσταση από τον Κολοσσό και με κορυφαίο τον… διπλό Ντόντα Χολ των 21 πόντων και 1 ριμπάουντ κλείδωσαν από το πρώτο κιόλας ημίχρονο τη νίκη.

Σε καλό απόγευμα βρέθηκε και ο Άλεκ Πίτερς ελέω και της μη χρησιμοποίησης του Σάσα Βεζένκοβ, με double double 18 πόντων και 10 ριμπάουντ με 4/6 τρίποντα.

Από τη μεριά των ηττημένων ο Γκάμπριελ Γκαλβανίνι έκλεισε τη σεζόν με τον Κολοσσό με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Κολοσσός (Λυκογιάννης): Ραντλ 3, Κένεντι 5, Νίκολς 9, Γκαλβανίνι 14, Ακίν 7, Γκούντγουϊν, Καράμπελας, Κολοβέρος, Πετρόπουλος 8, Χρυσικόπουλος 6, Καλαϊτζάκης 4, Κουρουπάκης 2.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Μόρις 3, Ντόρσεϊ 15, Γουόρντ 10, Πίτερς 18, Χολ 21, Νιλικίνα 11, Λαρεντζάκης 10, Νετζήπογλου 2, Τζόουνς 5, Βεζένκοφ, Παπανικολάου 2.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Μαρτινάκος, Λεβεντάκος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-28, 27-55, 39-77, 58-97