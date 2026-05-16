ΑΕΚ: Η φιέστα άρχισε νωρίς – Πανηγυρικό κλίμα στην ανοιχτή προπόνηση

Η ΑΕΚ έχει στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των playoffs της Super League. Η Ένωση γιορτάζει αυτό το Σαββατοκύριακο, με κορύφωση των πανηγυρικών εκδηλώσεων το ματς με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (17/5).

Μία μέρα νωρίτερα, η ALLWYN Arena γέμισε χαρά, καθώς πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ.

Περίπου 20.000 φίλαθλοι της Ένωσης βρέθηκαν εκεί, για να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Ο κόσμος διαρκώς αυξανόταν με αποτέλεσμα να ανοίξουν και τα άνω διαζώματα. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η προπόνηση ήταν ανοιχτή σε όλη τη διάρκειά της. Με συνθήματα αποθέωσης, καπνογόνα και άκρως γιορτινό κλίμα!

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Όπως είχε ανακοινώσει η ΠΑΕ ΑΕΚ, την Κυριακή θα συμβούν τα εξής στο πλαίσιο εορτασμών για τον τίτλο:

«Η Κυριακή θα είναι η μεγάλη μέρα αλλά και η μεγάλη νύχτα! Τα προπύλαια της ALLWYN Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας.

Στο χρονικό διάστημα 10.00-14.00 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία, υπό την αιγίδα του ΓΝΑ Αλεξάνδρα.

Από τις 16.30 μέχρι τις 18.30, μικροί και μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να παίξουν στον Τροχό της ΑΕΚ και να κάνουν face painting.

Έξω από το γήπεδο, στην Πλατεία του Αετού, θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 18.30 έως και τη λήξη όλου του τελετουργικού τα μεσάνυχτα, για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, μετά τον αγώνα, όταν οι Πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία.

Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής της 10ης Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου.

Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τους αξίζει.

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!».