Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον Ομέρ Γιουρτσέβεν

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί και το μόνο που απέμενε ήταν οι ιατρικές εξετάσεις. Διευθετήθηκαν κι αυτές κι έτσι ο Ομέρ Γιουρτσέβεν έγινε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα.

Ο Τούρκος σέντερ θα φορά τη φανέλα της «βασίλισσας» μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο βασικός λόγος της κίνησης αυτής απ’ τους Μαδριλένους, είναι ο τραυματισμός των Ταβάρες και Λεν οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν ξανά μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γιούρτσεβεν για 1,5 χρόνο αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό μετά την επιστροφή του απ’ το ΝΒΑ. Εν συνεχεία επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου και έγινε μέλος των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, πριν γυρίσει στην Ευρώπη για τη Ρεάλ.

Η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε συμφωνία με τον Όμερ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με την οποία ο σέντερ θα παραμείνει στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Διεθνής με την Τουρκία, ο Γιουρτσέβεν κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket του 2025. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, έχει αγωνιστεί στους Μαϊάμι Χιτ (2021-2023), Γιούτα Τζαζ (2023-2024) και Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (2026)».