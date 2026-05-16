Σκωτία: Πράσινος ο τίτλος με συγκλονιστικό τρόπο!

Η Σέλτικ κατέκτησε το πέμπτο διαδοχικό πρωτάθλημα Σκωτίας, έπειτα από μια δραματική νίκη με 3-1 απέναντι στη Χαρτς στη Γλασκώβη.

Οι φιλοξενούμενοι, στους οποίους αγωνίζεται ο Γιώργος Κυζιρίδης, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με τον Λόρενς Σάνκλαντ, παγώνοντας προσωρινά το «Celtic Park». Ωστόσο, η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, με τον Άρνε Ένγκελς να ισοφαρίζει από την άσπρη βούλα, σε πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Κυζιρίδη.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά, με τη Χαρτς να αντέχει στην πίεση της Σέλτικ μέχρι το 89ο λεπτό. Τότε ο Νταϊζέν Μαέντα εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Όσμαντ και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-1, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στις εξέδρες.

Η φάση εξετάστηκε από το VAR για πιθανό οφσάιντ, όμως το γκολ μέτρησε κανονικά, με τη Σέλτικ να «κλειδώνει» ουσιαστικά τον τίτλο. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Όσμαντ στο 90+9’, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για τους «Κέλτες».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησαν αποθεωτικές στιγμές στη Γλασκώβη, καθώς οι φίλοι της Σέλτικ μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα την κατάκτηση ακόμη ενός πρωταθλήματος.