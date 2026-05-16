Μπαρτζώκας: «Δεν αλλάζω ρουτίνα λόγω του Final Four - Είμαστε σοβαρή ομάδα»

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο του Κολοσσού Ρόδου και και προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται τόσο στην εικόνα της ομάδας του όσο και στην προετοιμασία για το Final Four της EuroLeague.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε πως η ομάδα του προσεγγίζει με την ίδια σοβαρότητα κάθε αναμέτρηση, ανεξάρτητα από τη διοργάνωση ή τον αντίπαλο, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ

«Είμαστε σοβαρή ομάδα, η οποία δεν υποτιμάει τον αντίπαλο, τον σέβεται. Η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ μας δίνει την δυνατότητα να παίζουμε σοβαρά για 40 λεπτά. Αν εξαιρέσεις ένα 5λεπτο, 8λεπτο που χαλαρώσαμε είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν. Και τους δικούς μας αλλά και στην επαρχία είναι πολύ σημαντικό».

Για το πώς προετοιμάζει τον εαυτό του για το Final-Four: «Δεν αλλάζω τίποτα από την ρουτίνα. Αν προσπαθείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που έχει συνηθίσει να κάνεις. Και η ομάδα την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ζωή μέσα και έξω από το γήπεδο ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται».

