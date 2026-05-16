Ζαρουρί: «Κρίμα που δεν θα έχουμε τους φιλάθλους σε αυτό το παιχνίδι»

Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός του «τριφυλλιού» μίλησε στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας τη σημασία να κάνει νίκη ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ.

Αναλυτικά:

-Δεν είναι εύκολο να αγωνίζεστε χωρίς να έχετε ουσιαστικό στόχο, όμως νομίζω πως σ’ αυτό το τελευταίο ματς υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο. Έχει να κάνει κυρίως με τη νίκη που δεν έχει έρθει ακόμη στα playoffs, οπότε πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρώσετε με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη σεζόν;

«Bεβαίως είναι πολύ σημαντικό τόσο για το πνεύμα της ομάδας, όσο και για τον ίδιο στο σύλλογο. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τη νίκη. Οπότε θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι γιατί η προτεραιότητα μας ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο πρωτάθλημα, είναι να νικήσουμε».

-Παίζετε τον τελευταίο πιθανότατα αγώνα στο γήπεδο που είναι ιστορικά η φυσική έδρα του συλλόγου. Έχετε μια αίσθηση απογοήτευσης το γεγονός πως δεν θα μπορέσετε να το αποχαιρετήσετε με τους οπαδούς στις εξέδρες;

«Nομίζω πως όλοι θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε με την παρουσία των φιλάθλων μας, τη χρονιά σ’ αυτή την ιστορική όπως είπατε έδρα. Είναι πραγματικά κρίμα που δεν θα τους έχουμε μαζί μας σ’ αυτό το παιχνίδι».

-Ήταν μια περίεργη χρονιά για την ομάδα, νομίζω και για σένα. Αγωνίστηκες υπό την καθοδήγηση τριών διαφορετικών προπονητών, παίζοντας σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Παρ’ όλα αυτά είχες αρκετές συμμετοχές. Τι είναι αυτό που προσδοκάς για την επόμενη πλέον σεζόν και πολύ περισσότερο για τη δύσκολη διαδικασία που έχετε μπροστά σας στα προκριματικά του Conference League;

«H σεζόν πράγματι όπως είπατε ήταν αρκετά μεγάλη από την αρχή. Όντως είχαμε τρεις διαφορετικούς προπονητές, όντως αγωνίστηκα σε τρεις διαφορετικές θέσεις. Αυτό σημαίνει όμως πως είχα τη δυνατότητα να παίξω σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου και να κάνω αυτά τα οποία μου ανέθετε κάθε φορά ο προπονητής. Αφού ήμουν στον αγωνιστικό χώρο και έπαιζα, για μένα είναι οκ. Όσον αφορά την πρόκληση του Conference League, είναι μια καλή ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο να πάρουμε τις προκρίσεις».