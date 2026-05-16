Super League: Την Κυριακή στις 15:00 το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στις 19:00 αναβλήθηκε λόγω καιρικών φαινομένων που έπληξαν την πόλη των Σερρών.

Η Super League κινήθηκε γρήγορα και με ανακοίνωση που εξέδωσε όρισε το παιχνίδι για αύριο (17/5) στις 15:00 στο ίδιο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητή του αγώνα κ. Φώτιου Πολυχρόνη, ο αγώνας Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός δε διεξήχθη, λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.

Συγκεκριμένα, λόγω της βροχής, ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά στα περισσότερα σημεία του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών.

Κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, και ώρα 15:00».