ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»

Η ΑΕΛ Novibet πήρε τη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1, για την 9η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στην πρώτη επικίνδυνη φάση του παιχνιδιού, η ΑΕΛ «άνοιξε» το σκορ στο 13ο λεπτό. Η άμυνα του Ατρομήτου δεν απομάκρυνε σωστά, η μπάλα έφτασε στον Μασόν και αυτός με δυνατό σουτ νίκησε τον Γκουγκεσασβίλι για το 1-0. Στη συνέχεια, οι «βυσσινί» πίεζαν για να πετύχουν δεύτερο τέρμα, όμως δεν μπόρεσαν να γίνουν απειλητικοί.

Ο Σαγκάλ πήρε μέτρα στο γήπεδο, τροφοδότησε τον Τούπτα και εκείνος χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 των γηπεδούχων στο 34’. Η ομάδα του Κέρκεζ άγγιξε το γκολ στο 44’, όταν ο Τζοβάρας έπιασε ένα απίστευτο ψαλιδάκι, ωστόσο ο Βενετικίδης απέκρουσε εντυπωσιακά.

Η ΑΕΛ ήταν ανώτερη στο πρώτο μέρος του αγώνα και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι (47’). Ο Τζοβάρας βρέθηκε στο χορτάρι από μαρκάρισμα του Μασόν, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, όμως μετά από παρέμβαση του VAR ο Ζαμπαλάς πήρε πίσω την απόφασή του.

Οι «βυσσινί» δεν επαναπαύθηκαν και συνέχιζαν να πιέζουν, για να βρουν και τρίτο γκολ. Ο Σαγκάλ επιχείρησε μακρινό σουτ και ο Γκουγκεσασβίλι πραγματοποίησε μία εξαιρετική επέμβαση (60’). Ο Μπάκου λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, πέρασε τον Βενετικίδη και πλάσαρε σε κενή εστία, αλλά ο Μπατουμπινσικά έβαλε το πόδι του και απομάκρυνε σωτήρια (71’).

Οι Βενετικίδης και Ρόσιτς συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αυτόν τον τρόπο ο Μπάκου βρέθηκε προ κενής εστίας και μείωσε για την ομάδα του σε 2-1 στο 90’.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Κίτρινες: Τσακμάκης 38’, Ρόσιτς 48’, Μήτογλου 71’, Μουτουσαμί 86’

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Ρόσιτς (90+3’ Ηλιάδης), Μπατουμπινσίκα, Μάσον, Σαγκάλ (84’ Χατζηστραβός), Νάορ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Πέρεζ, Πασάς (88’ Γκαράτε)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ουκάκι (87’ Κίνι), Καραμάνης, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μουτουσαμί (87’ Αμπαρτζίδης), Τσιλούλης (65’ Μπάκου), Τσούμπερ, Τσαντίλας (65’ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (78’ Φαν Βέερτ)