· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα για Ολυμπιακό - Εκτός ο Στρακόσα

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα για Ολυμπιακό - Εκτός ο Στρακόσα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τον Βάργκα να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, αλλά τον Θωμά Στρακόσα να μένει εκτός και να δυσκολεύει η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε θετικά νέα από τον Ούγγρο επιθετικό, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο παιχνίδι της Τούμπας και τέθηκε ξανά στη διάθεση της ομάδας.

Κανονικά διαθέσιμος ο Βάργκα

Ο Βάργκα συμμετείχε χωρίς περιορισμούς στις τελευταίες προπονήσεις της ΑΕΚ και πλέον υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς προσθέτει μία ακόμη λύση στην επιθετική γραμμή ενόψει ενός απαιτητικού αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Ένωση θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο και η παρουσία του Ούγγρου φορ δίνει περισσότερες επιλογές στο επιθετικό κομμάτι.

Πρόβλημα με Στρακόσα

Αντίθετα, ο Θωμάς Στρακόσα δεν κατάφερε να προπονηθεί στην τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.

Τα δεδομένα πλέον δείχνουν πως ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει βασικός απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως συνέβη και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει άλλα νέα προβλήματα τραυματισμών.

Η μοναδική σταθερή απουσία παραμένει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον μηνίσκο.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:43 EUROLEAGUE

Παρωδία στο Ισραήλ: Έμεινε με έναν παίκτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

22:29 ΣΠΟΡ

Εξαιρετικό άνοιγμα σεζόν για τον Τεντόγλου – Άλμα στα 8.21μ. στα Βεργώτεια

22:04 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη κατάσταση»

22:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Ταράζει τα νερά με τον Τσάμπι Αλόνσο – Συμφώνησαν οι δύο πλευρές!

21:30 SUPER LEAGUE

Αντωνόπουλος: «Δυστυχώς δεν τελείωσε η δουλειά»

21:24 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

21:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα για Ολυμπιακό - Εκτός ο Στρακόσα

21:22 SUPER LEAGUE

Λέτο: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών»

21:17 SUPER LEAGUE

Τα highlights της «πικρής» νίκης της ΑΕΛ επί του Ατρόμητου

21:06 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος 2-1: Κέρδισαν αλλά έπεσαν οι «βυσσινί»

20:58 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν κι έδωσαν παράταση στην παραμονή οι Αρκάδες

20:21 SUPER LEAGUE

Super League: Την Κυριακή στις 15:00 το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας