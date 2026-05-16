ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα για Ολυμπιακό - Εκτός ο Στρακόσα

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να βλέπει τον Βάργκα να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, αλλά τον Θωμά Στρακόσα να μένει εκτός και να δυσκολεύει η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε θετικά νέα από τον Ούγγρο επιθετικό, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε στο παιχνίδι της Τούμπας και τέθηκε ξανά στη διάθεση της ομάδας.

Κανονικά διαθέσιμος ο Βάργκα

Ο Βάργκα συμμετείχε χωρίς περιορισμούς στις τελευταίες προπονήσεις της ΑΕΚ και πλέον υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs της Super League.

Η επιστροφή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς προσθέτει μία ακόμη λύση στην επιθετική γραμμή ενόψει ενός απαιτητικού αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η Ένωση θέλει να ολοκληρώσει τη σεζόν με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο και η παρουσία του Ούγγρου φορ δίνει περισσότερες επιλογές στο επιθετικό κομμάτι.

Πρόβλημα με Στρακόσα

Αντίθετα, ο Θωμάς Στρακόσα δεν κατάφερε να προπονηθεί στην τελευταία προπόνηση πριν από το ντέρμπι, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.

Τα δεδομένα πλέον δείχνουν πως ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει βασικός απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως συνέβη και στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει άλλα νέα προβλήματα τραυματισμών.

Η μοναδική σταθερή απουσία παραμένει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον μηνίσκο.