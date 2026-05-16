Τσέλσι: Ταράζει τα νερά με τον Τσάμπι Αλόνσο – Συμφώνησαν οι δύο πλευρές!

Οριστική συμφωνία φέρεται να επήλθε ανάμεσα στην Τσέλσι και στον Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό τεχνικό να ετοιμάζεται ν' αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων.

Όπως μετέδωσε το «Athletic», ο 44χρονος προπονητής βρέθηκε στο Λονδίνο στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, όπου ολοκλήρωσε τις τελικές επαφές με τη διοίκηση των «μπλε» και αποδέχθηκε την πρόταση για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πλέον, απομένει μόνο η ανακοίνωση της οριστικής συμφωνίας, κάτι που θεωρείται θέμα χρόνου, μετά και την ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αλόνσο αποτελούσε από την πρώτη στιγμή τον μεγάλο στόχο της Τσέλσι για τη νέα εποχή του συλλόγου, με τους Λονδρέζους να βλέπουν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Αγγλίας και της Ευρώπης.

Ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο, όταν αποχώρησε από τη «Βασίλισσα», μόλις επτά μήνες αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του εκεί. Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα με 10 νίκες στα πρώτα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η Ρεάλ έμεινε πίσω στη μάχη του τίτλου και ηττήθηκε επίσης στον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Πριν από τη Ρεάλ, ο Αλόνσο είχε εκτοξεύσει τη φήμη του οδηγώντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου Bundesliga στην ιστορία της, ολοκληρώνοντας μία σεζόν αήττητη, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.

Η Τσέλσι αποφάσισε να κινηθεί άμεσα μετά την αποχώρηση του Λίαμ Ροσένιορ, ο οποίος πλήρωσε το καταστροφικό σερί πέντε συνεχόμενων ηττών στην Premier League. Παρότι εξετάστηκε σοβαρά και η περίπτωση του Αντονι Ιραόλα, ο Αλόνσο ήταν πάντα η πρώτη επιλογή.