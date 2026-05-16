Παρωδία στο Ισραήλ: Έμεινε με έναν παίκτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

Οι φίλοι του μπάσκετ θυμούνται τον αγώνα Ολυμπιακός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου οι Ρώσοι είχαν μείνει με 3 παίκτες λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισαν πριν το ματς. Αυτή την κατάσταση ήρθε να ξεπεράσει το Μπνέι Ερτζλίγια – Χάποελ Τελ Αβίβ για το πρωτάθλημα του Ισραήλ.

Η ομάδα της Euroleague σε έναν αγώνα παρωδία για το άθλημα, κατέβηκε στο ματς με πέντε παίκτες. Λόγω απεργίας του σωματείου αθλητών. Φυσικά όσο περνούσαν τα λεπτά, ο αριθμός αυτός λιγόστευε.

Μίσιτς και Ράντολφ ήταν οι δύο πρώτοι που αποβλήθηκαν με 5 φάουλ. Ο Ουεϊνράιτ ακολούθησε, με τον Οντιάσε να είναι ο τέταρτος 3:14 πριν το ημίχρονο.

Τελικά το παιχνίδι σταμάτησε όπως είναι λογικό, καθώς η Χάποελ είχε μοναδικό διαθέσιμο τον Μότλεϊ! Με το σκορ να είναι στο 70-59 υπέρ της Μπνέι.