Σάκοτα: «Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος τώρα, περιμένω δυνατό παιχνίδι»

Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 κόντρα στον Άρη για τα προημιτελικά της GBL και πλέον ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη, για το Game 2 και την πρόκριση στα ημιτελικά Κυριακή (17/5, 17:30).

Σε δηλώσεις του ο Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για τη δύσκολη αποστολή της ομάδας του, υπογραμμίζοντας τη δυναμική του Άρη και τη βελτίωση που παρουσιάζει η ομάδα της Θεσσαλονίκης το τελευταίο διάστημα.

«Όπως είπαμε και πριν από το πρώτο ματς των playoffs, στόχος μας είναι να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να διεκδικήσουμε στο Πρωτάθλημα ό,τι μας αναλογεί. Ο Άρης είναι μια σκληρή ομάδα. Αποδείχθηκε και στην αναμέτρηση του γηπέδου μας ότι προερχόταν από πολλές προπονήσεις, είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του και ήταν πανέτοιμος, τόσο πνευματικά όσο και αγωνιστικά», ανέφερε αρχικά ο τεχνικός της «Βασίλισσας».

«Έτσι κι αλλιώς, τα παιχνίδια ανάμεσά μας πάντα έχουν μια ιδιαιτερότητα, με κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο τη δύναμη. Είναι προφανές ότι ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα τώρα, σε σχέση με την εικόνα που είχε τους πρώτους μήνες. Ελπίζω να γίνει ακόμη ένα όμορφο ματς».