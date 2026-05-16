Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι στο τέλος της σεζόν

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν Μπαρτσελόνα και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τους «Καταλανούς» να ανακοινώνουν την αποχώρηση του Πολωνού από τον σύλλογο μετά από τέσσερις σεζόν.

Τέλος εποχής στη Μπαρτσελόνα, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να ανακοινώνει μέσω βίντεο στα social media την αποχώρησή του από τους Μπλαουγκράνα μετά από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Ο «Λέβα» θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο «Καμπ Νόου» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα την Κυριακή (17/5, 22:15) απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις.

Στο μήνυμά του ευχαρίστησε θερμά τους οπαδούς, την Καταλονία και τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα, τονίζοντας: «Φεύγω με την αίσθηση ότι έχω ολοκληρώσει την αποστολή μου. Η Μπάρτσα επέστρεψε εκεί που ανήκει».

Ο Πολωνός επιθετικός αφήνει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στη Βαρκελώνη, έχοντας σημειώσει 119 γκολ σε 191 αγώνες, επίδοση που τον κατατάσσει στη 14η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Παράλληλα, αποχωρεί έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και τρία σούπερ καπ Ισπανίας. «Ήρθε σαν αστέρι, φεύγει σαν θρύλος», ήταν τα λόγια της Μπαρτσελόνα για την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι.

