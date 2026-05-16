Λέτο: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών»

Ευχαριστημένος από την εμφάνιση της ομάδας του ήταν ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Αστέρα Aktor.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λέτο στη Nova

«Είχαμε πολλά νεαρά παιδιά, τα οποία έκαναν ντεμπούτο, δεν ήταν εύκολο, έδωσαν όμως το 100% των δυνάμεων τους για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για εμάς.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών, κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν».