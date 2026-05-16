Αντωνόπουλος: «Δυστυχώς δεν τελείωσε η δουλειά»

Για τη «λευκή» ισοπαλία με την Κηφισιά μίλησε ο Γιώργος Αντωνόπουλος

Για τη «λευκή» ισοπαλία με την Κηφισιά που δεν εξασφαλίζει ακόμα την παραμονή για την ομάδα του, μίλησε ο τεχνικός του Αστέρα AKTOR Γιώργος Αντωνόπουλος.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ανέφερε στην κάμερα της Nova:

«Δυστυχώς δεν τελείωσε η δουλειά σήμερα. Φαινόταν ότι ήμασταν κουρασμένοι από τα τρία σερί παιχνίδια.

Δεν είχαμε την ενέργεια την και αποφασιστικότητα που χρειαζόταν. Προσπάθησαν τα παιδιά, αλλά δεν έφτανε αυτό.

Έκανε μια καταπληκτική απόκρουση στο τέλος ο αντίπαλος τερματοφύλακας (σ.σ. ο Τσιλιγγίρης στις καθυστερήσεις σε προσπάθεια του Μπαρτόλο).

Να μείνουμε ήρεμοι και να τελειώσουμε τη δουλειά στο τέλος. Να μην αδικήσουμε την ως τώρα προσπάθειά μας.

Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις τελικές, να τις κάνουμε γκολ.

Το είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, τώρα δεν τα καταφέραμε. Υπομονή και ηρεμία».

