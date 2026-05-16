Γιασικεβίτσιους: «Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη κατάσταση»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε μίλησε για το επερχόμενο Final Four στο Telekom Center Athens. 

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 96-86 της Μπασακσεχίρ εκτός έδρας για το τούρκικο πρωτάθλημα. Ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο στην κορυφή. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το ματς, μίλησε για το Final Four της Αθήνας. Εκεί όπου η ομάδα του θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Υπήρχαν στιγμές που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο. Αν σκεφτούμε το πρόγραμμα που είχαμε και όλα όσα συνέβησαν, αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Τώρα πρέπει να περάσουμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και να επικεντρωθούμε στο να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

