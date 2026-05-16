Με πρώην παίκτη του Ολυμπιακού η αποστολή της Νότιας Κορέας για το Μουντιάλ 2026

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χονγκ Μιουνγκ-μπο ανακοίνωσε τους 26 εκλεκτούς που θα εκπροσωπήσουν τη Νότια Κορέα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις στις επιλογές, με τον Σον να ηγείται της προσπάθειας της εθνικής του ομάδας ως αρχηγός και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ινμπέομ Χουάνγκ να ξεχωρίζει στη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά η αποστολή της Νότιας Κορέας:

Τερματοφύλακες:

Τσο Χιουν-γου (

Κιμ Σουνγκ-γκιου

Σονγκ Μπουμ-κουν

Αμυντικοί:

Παρκ Τζιν-σεόπ

Λι Κι-χιουκ

Σεόλ Γιουνγκ-γου

Λι Τάε-σεόκ

Κιμ Μιν-τζάε

Τσο Γιου-μιν

Λι Χαν-μπέομ

Κιμ Τάε-χιουν

Κιμ Μουν-χουάν

Γενς Κάστροπ

Μέσοι:

Κιμ Τζιν-γκιου

Χουάνγκ Ιν-μπέομ

Λι Τζάε-σουνγκ

Χουάνγκ Χι-τσαν

Γιανγκ Χιουν-τζουν

Λι Κανγκ-ιν

Παικ Σέουνγκ-χο

Εόμ Τζι-σουνγκ

Μπάε Τζουν-χο

Λι Ντονγκ-γκιέονγκ

Επιθετικοί:

Σον Χέουνγκ-μιν

Ο Χιόν-γκιου

Τσο Γκε-σουνγκ