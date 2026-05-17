· Άρης · Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: Η αποστολή των «Βοιωτών» για το παιχνίδι με τον Άρη

Χωρίς τον Μάγκνουσον θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη ο Λεβαδειακός (17/5, 17:00). Αναλυτικά η αποστολή των «Βοιωτών».

Λεβαδειακός: Η αποστολή των «Βοιωτών» για το παιχνίδι με τον Άρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αντιμετωπίζει ο Λεβαδειακός για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στα playoffs 5-8 της Super League.

Σε περίπτωση μη ήττας ο Λεβαδειακός εξασφαλίζει την 5η θέση κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα το έδινε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά αυτό κατέληξε στον ΟΦΗ ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος στο ματς θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Κωστή, Λαμαράνα, με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Λεβαδειακός:

«Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (17/5, 17:00) αγώνα με τον Άρη στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που ταξίδεψε για την Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».

COMMENTS
LATEST NEWS
02:26 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Η αποστολή των «Βοιωτών» για το παιχνίδι με τον Άρη

23:59 MUNDIAL

Με πρώην παίκτη του Ολυμπιακού η αποστολή της Νότιας Κορέας για το Μουντιάλ 2026

23:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Λεβαντόφσκι στο τέλος της σεζόν

22:58 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος τώρα, περιμένω δυνατό παιχνίδι»

22:43 EUROLEAGUE

Παρωδία στο Ισραήλ: Έμεινε με έναν παίκτη η Χάποελ Τελ Αβίβ

22:29 ΣΠΟΡ

Εξαιρετικό άνοιγμα σεζόν για τον Τεντόγλου – Άλμα στα 8.21μ. στα Βεργώτεια

22:04 EUROLEAGUE

Γιασικεβίτσιους: «Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη κατάσταση»

22:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Ταράζει τα νερά με τον Τσάμπι Αλόνσο – Συμφώνησαν οι δύο πλευρές!

21:30 SUPER LEAGUE

Αντωνόπουλος: «Δυστυχώς δεν τελείωσε η δουλειά»

21:24 SUPER LEAGUE

Super League Βαθμολογία: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ, αγωνιά ο Asteras Aktor

21:22 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Μέσα ο Βάργκα για Ολυμπιακό - Εκτός ο Στρακόσα

21:22 SUPER LEAGUE

Λέτο: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας