Λεβαδειακός: Η αποστολή των «Βοιωτών» για το παιχνίδι με τον Άρη

Τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αντιμετωπίζει ο Λεβαδειακός για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν στα playoffs 5-8 της Super League.

Σε περίπτωση μη ήττας ο Λεβαδειακός εξασφαλίζει την 5η θέση κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα το έδινε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά αυτό κατέληξε στον ΟΦΗ ο οποίος κατέκτησε το Κύπελλο.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος στο ματς θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Κωστή, Λαμαράνα, με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Λεβαδειακός:

«Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για τον αυριανό (17/5, 17:00) αγώνα με τον Άρη στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή που ταξίδεψε για την Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς».