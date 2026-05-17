Βαλένθια: Επιστρέφει ο Καρντένας και ανανεώνει μέχρι το 2028

Στη Βαλένθια θα ολοκληρώσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Άλβαρο Καρντένας.

Συγκεκριμένα, ο δανεισμός του Ισπανού γκαρντ στο Περιστέρι ολοκληρώθηκε, με τον παίκτη να επιστρέφει στην πατρίδα του και να ενσωματώνεται στις προπονήσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ, με στόχο να ενισχύσει τις «νυχτερίδες» στο φινάλε της Liga Endesa.

Η διοίκηση της Βαλένθια, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξής του, του προσέφερε πρόωρη επέκταση συμβολαίου μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η κίνηση αυτή ήρθε ως επιβράβευση για την άκρως παραγωγική σεζόν που πραγματοποίησε στην Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία εξαργυρώθηκε και με την κλήση του στην εθνική Ανδρών της Ισπανίας από τον Τσους Ματέο.

Στη φετινή GBL, ο Καρντένας κατέγραψε κατά μέσο όρο 10.8 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ σε 26 αναμετρήσεις, ενώ στο FIBA Europe Cup είχε 12.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ σε 13 παιχνίδια.