GM Βαλένθια: «Εξαιρετική η σεζόν του Καρντένας στο Περιστέρι»

Ο Άλβαρο Καρντένας εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα για την ομάδα του Περιστερίου τη φετινή σεζόν, βοηθώντας την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να τερματίσει στην έκτη θέση της GBL με ρεκόρ 14-10 και να φτάσει μέχρι τους «8» του FIBA Europe Cup.

Μιλώντας στην ηλεκτρονική έκδοση της Las Provincias, ο Ενρίκ Καρμπονέλ, General Manager της Βαλένθια αναφέρθηκε στην πιθανότητα επιστροφής του παίκτη στις τάξεις των «πορτοκαλί» την επόμενη σεζόν, τονίζοντας την ικανοποίηση του συλλόγου για την πρόοδό του.

«Ο Άλβαρο έκανε μια εξαιρετική σεζόν στο Περιστέρι. Ο σύλλογος παρακολουθεί στενά τους παίκτες που έχουν την προοπτική να επιστρέψουν στην Ισπανία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εξέλιξή του, καθώς θεωρώ ότι έκανε ένα ακόμη βήμα φέτος. Ωστόσο, η τελική απόφαση για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα μας τη νέα χρονιά ανήκει στον αθλητικό διευθυντή και τον προπονητή», δήλωσε ο GM της Βαλένθια.

Ο Καρντένας ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ελλάδα έχοντας 10.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα, ενώ στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Περιστερίου μέτρησε 12.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα.